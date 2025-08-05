Lenard (LENARD) Nedir?

Lenard is the cousin of Lenny the Lemur, who used to run Myspace back in the day. Lenard enjoys being in the sun and drinking coconuts by the beach. One day he found Lenny's laptop under his cabana and was sucked into the Solana ecosystem! Join Lenard on his journey through the Solana blockchain as the cutest new lemur in town.

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Lenard (LENARD) Token Ekonomisi

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