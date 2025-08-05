Lends (LENDS) Nedir?

Lends is an all-in-one decentralised finance platform encompassing borrowing, lending, swapping, saving, and peer-to-peer order books. Lends is the flagship lending app on Thorchain with over $140M+ TVL and 300,000 unique users. Through the platform, Thorchain's native ecosystem users utilize access to decentralized finance products including 0% interest, and no liquidation loans founded on an overcollateralized model based on burning instead of interest accrual.

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Lends (LENDS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Lends (LENDS) Token Ekonomisi

Lends (LENDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LENDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!