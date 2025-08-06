LFIT Fiyatı (LFIT)
LFIT (LFIT), şu anda 0,734341 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LFIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki LFIT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LFIT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, LFIT / USD fiyat değişimi, $ +0,00029812.
Son 30 gün içerisinde, LFIT / USD fiyat değişimi, $ -0,0083421137.
Son 60 gün içerisinde, LFIT / USD fiyat değişimi, $ -0,0100144285.
Son 90 gün içerisinde, LFIT / USD fiyat değişimi, $ +0,0163209121634365.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00029812
|+%0,04
|30 Gün
|$ -0,0083421137
|-%1,13
|60 Gün
|$ -0,0100144285
|-%1,36
|90 Gün
|$ +0,0163209121634365
|+%2,27
En güncel LFIT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,08
+%0,04
-%0,16
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LFIT is a new healthcare WEB3 service that improves healthcare privacy and security. Life, transforming our lives healthier and more vibrant, providing and managing the healthcare services we need, FIT. The goal is to ensure that healthcare data is securely managed on a blockchain, allowing you to experience a reliable total healthcare service. Team We participated in anticipation of the potential to bring innovation to medical data management and healthcare services in the global market through the synergy effect of private blockchain technology and total healthcare services. Ed Shon | CEO / Co-Founder Ed Shon is the CEO of LFIT and leads the company with outstanding leadership and vision. Based on his strategic thinking and business operation skills accumulated through many years of experience, he is leading the growth of LFIT into a global blockchain technology leader. Jeremy OH | CMO | Head of Strategic Planning jeremyoh studied business administration and has many years of experience in the advertising, sales, blockchain, and IT platform industries. With a keen interest in blockchain, he has participated in blockchain-related planning and projects for many years and gained experience. Based on this experience, he has become a key member of a new project in the healthcare blockchain industry. Terry Ko | CTO | LFIT CTO Terry Ko is the Chief Technology Officer, and has been in charge of architecture design and development of backend systems. He is a technology development expert who has been working on blockchain core technology development and blockchain engine improvement for many years since becoming interested in open source blockchain projects. He is currently in charge of blockchain mainnet development and bridge system development that connects private and public chains.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
LFIT (LFIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LFIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LFIT / VND
₫19.324,183415
|1 LFIT / AUD
A$1,13088514
|1 LFIT / GBP
￡0,55075575
|1 LFIT / EUR
€0,63153326
|1 LFIT / USD
$0,734341
|1 LFIT / MYR
RM3,09891902
|1 LFIT / TRY
₺29,86564847
|1 LFIT / JPY
¥107,948127
|1 LFIT / ARS
ARS$983,04760988
|1 LFIT / RUB
₽58,85008774
|1 LFIT / INR
₹64,38701888
|1 LFIT / IDR
Rp12.038,37512304
|1 LFIT / KRW
₩1.019,91152808
|1 LFIT / PHP
₱42,2246075
|1 LFIT / EGP
￡E.35,55679122
|1 LFIT / BRL
R$4,0388755
|1 LFIT / CAD
C$1,00604717
|1 LFIT / BDT
৳89,55288495
|1 LFIT / NGN
₦1.122,84410605
|1 LFIT / UAH
₴30,6220197
|1 LFIT / VES
Bs92,526966
|1 LFIT / CLP
$709,373406
|1 LFIT / PKR
Rs208,02411848
|1 LFIT / KZT
₸395,01671072
|1 LFIT / THB
฿23,77061817
|1 LFIT / TWD
NT$22,00085636
|1 LFIT / AED
د.إ2,69503147
|1 LFIT / CHF
Fr0,5874728
|1 LFIT / HKD
HK$5,75723344
|1 LFIT / MAD
.د.م6,6825031
|1 LFIT / MXN
$13,73952011
|1 LFIT / PLN
zł2,70971829
|1 LFIT / RON
лв3,21641358
|1 LFIT / SEK
kr7,09373406
|1 LFIT / BGN
лв1,23369288
|1 LFIT / HUF
Ft252,60596059
|1 LFIT / CZK
Kč15,58271602
|1 LFIT / KWD
د.ك0,223974005
|1 LFIT / ILS
₪2,52613304