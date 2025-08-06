Libertarian Dog Fiyatı (LIBERTA)
Libertarian Dog (LIBERTA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LIBERTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Libertarian Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Libertarian Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Libertarian Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Libertarian Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%12,90
|30 Gün
|$ 0
|-%23,57
|60 Gün
|$ 0
|-%33,43
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Libertarian Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%14,65
+%12,90
+%18,85
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain! Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery" $Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money. Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive. In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change. Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating. By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around. Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance. Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
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