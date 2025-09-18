Libra Protocol (LBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,149591 $ 0,149591 $ 0,149591 24 sa Düşük $ 0,150692 $ 0,150692 $ 0,150692 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,149591$ 0,149591 $ 0,149591 24 sa Yüksek $ 0,150692$ 0,150692 $ 0,150692 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,65$ 2,65 $ 2,65 En Düşük Fiyat $ 0,053799$ 0,053799 $ 0,053799 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,34 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,66 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,66

Libra Protocol (LBR) canlı fiyatı $0,150328. LBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,149591 ve en yüksek $ 0,150692 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,65, en düşük fiyatı ise $ 0,053799 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LBR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,34 ve son 7 günde +%10,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Libra Protocol (LBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 75,16K$ 75,16K $ 75,16K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 500.000,0 500.000,0 500.000,0

Şu anki Libra Protocol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LBR arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 75,16K.