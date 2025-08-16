LINE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Line Protocol Fiyatı (LINE)

Line Protocol (LINE) Canlı Fiyat Grafiği
Line Protocol (LINE) Fiyat Bilgileri (USD)

Line Protocol (LINE) canlı fiyatı $0,129596. LINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02871454 ve en yüksek $ 0,186667 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,559495, en düşük fiyatı ise $ 0,02050924 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LINE son bir saatte -%0,46 değişim gösterdi, 24 saatte +%339,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Line Protocol (LINE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
----

$ 64,70M
$ 64,70M$ 64,70M

0,00
0,00 0,00

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Line Protocol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LINE arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,70M.

Line Protocol (LINE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Line Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,100075.
Son 30 gün içerisinde, Line Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Line Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Line Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,100075+%339,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Line Protocol (LINE) Nedir?

Line Protocol (LINE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Line Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Line Protocol (LINE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Line Protocol (LINE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Line Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Line Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LINE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Line Protocol (LINE) Token Ekonomisi

Line Protocol (LINE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LINE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Line Protocol (LINE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Line Protocol (LINE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LINE fiyatı, 0,129596 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LINE / USD güncel fiyatı nedir?
LINE / USD güncel fiyatı $ 0,129596. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Line Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
LINE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LINE arzı nedir?
Dolaşımdaki LINE arzı, 0,00 USD.
LINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LINE, ATH fiyatı olan 0,559495 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LINE fiyatı (ATL) nedir?
LINE, ATL fiyatı olan 0,02050924 USD değerine düştü.
LINE işlem hacmi nedir?
LINE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LINE bu yıl daha da yükselir mi?
LINE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LINE fiyat tahminine göz atın.
