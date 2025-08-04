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Liquity BOLD Fiyatı (BOLD)

Listelenmedi

Liquity BOLD (BOLD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,998185
$0,998185$0,998185
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Liquity BOLD (BOLD) Fiyatı

Liquity BOLD (BOLD), şu anda 0,998187 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42,51M USD piyasa değerine sahiptir. BOLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Liquity BOLD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,06
Liquity BOLD 24 saatlik fiyat değişimi
42,59M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Liquity BOLD (BOLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Liquity BOLD / USD fiyat değişimi, $ -0,0006070144110919.
Son 30 gün içerisinde, Liquity BOLD / USD fiyat değişimi, $ -0,0009114445.
Son 60 gün içerisinde, Liquity BOLD / USD fiyat değişimi, $ +0,0053385037.
Son 90 gün içerisinde, Liquity BOLD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006070144110919-%0,06
30 Gün$ -0,0009114445-%0,09
60 Gün$ +0,0053385037+%0,53
90 Gün$ 0--

Liquity BOLD (BOLD) Fiyat Analizi

En güncel Liquity BOLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,99769
$ 0,99769$ 0,99769

$ 0,999476
$ 0,999476$ 0,999476

$ 1,013
$ 1,013$ 1,013

-%0,03

-%0,06

-%0,18

Liquity BOLD (BOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 42,51M
$ 42,51M$ 42,51M

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42,59M
42,59M 42,59M

Liquity BOLD (BOLD) Nedir?

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

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Liquity BOLD (BOLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Liquity BOLD (BOLD) Token Ekonomisi

Liquity BOLD (BOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOLD / VND
26.267,290905
1 BOLD / AUD
A$1,53720798
1 BOLD / GBP
0,74864025
1 BOLD / EUR
0,85844082
1 BOLD / USD
$0,998187
1 BOLD / MYR
RM4,22233101
1 BOLD / TRY
40,59626529
1 BOLD / JPY
¥146,733489
1 BOLD / ARS
ARS$1.361,77661475
1 BOLD / RUB
79,60541325
1 BOLD / INR
87,47112681
1 BOLD / IDR
Rp16.363,71869328
1 BOLD / KRW
1.380,61240344
1 BOLD / PHP
57,20609697
1 BOLD / EGP
￡E.48,36216015
1 BOLD / BRL
R$5,54991972
1 BOLD / CAD
C$1,36751619
1 BOLD / BDT
121,55921286
1 BOLD / NGN
1.521,62628093
1 BOLD / UAH
41,64436164
1 BOLD / VES
Bs122,777001
1 BOLD / CLP
$966,245016
1 BOLD / PKR
Rs282,92612328
1 BOLD / KZT
538,97107065
1 BOLD / THB
฿32,37120441
1 BOLD / TWD
NT$29,78590008
1 BOLD / AED
د.إ3,66334629
1 BOLD / CHF
Fr0,7985496
1 BOLD / HKD
HK$7,82578608
1 BOLD / MAD
.د.م9,04357422
1 BOLD / MXN
$18,79586121
1 BOLD / PLN
3,68331003
1 BOLD / RON
лв4,37205906
1 BOLD / SEK
kr9,64248642
1 BOLD / BGN
лв1,68693603
1 BOLD / HUF
Ft343,60591101
1 BOLD / CZK
21,20149188
1 BOLD / KWD
د.ك0,304447035
1 BOLD / ILS
3,3938358