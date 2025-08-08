Lockness (LKN) Nedir?

Lockness is a protection, a decentralized gateway innovated for crypto payments all around the world. The only payment gateway where users can buy and sell goods and services on any platform at any time, under the protection of a P2P escrow system. The PayPal of crypto! Not only Lockness has its own mobile app and wallet for both iOS and android but also supports NFC payments.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lockness (LKN) Kaynağı Resmi Websitesi

Lockness (LKN) Token Ekonomisi

Lockness (LKN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LKN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!