Love Moli (MOLI) Nedir?

MOLI is a digital tokens on binance smartchain which is a ledger system that can measure the user's participation in online advertising, participated by advertising publishers, and rewarded to users. Through this system, advertisers can bypass middlemen and directly target potential consumers, saving advertising expenses.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Love Moli (MOLI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Love Moli (MOLI) Token Ekonomisi

Love Moli (MOLI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOLI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!