Lumi Finance (LUA) Nedir?

Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.

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Lumi Finance (LUA) Token Ekonomisi

Lumi Finance (LUA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LUA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!