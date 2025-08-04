Lynk Coin (LYNK) Nedir?

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

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Lynk Coin (LYNK) Kaynağı Resmi Websitesi

Lynk Coin (LYNK) Token Ekonomisi

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