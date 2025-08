Macro Millions (MACRO) Nedir?

MACRO tokens give you two choices: hold them unstaked and participate in raffles while losing tokens to debasement, or stake them for protection but forfeit raffle access. Unstaked tokens generate raffle tickets (i.e. 50,000 MACRO = 1 ticket), but you lose a percentage of your balance regularly. Staked tokens are safe but can't win raffles. You can also burn tokens to buy permanent raffle tickets through Dutch auctions that start expensive and get cheaper over time until someone buys. The total supply shrinks through burns and debasement, making remaining tokens more valuable. Ticket requirements decrease as supply shrinks, helping long-term holders. Bottom line: High risk, high reward through unstaked holdings, or low risk, steady value through staking. Permanent tickets let you have both safety and raffle access.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Macro Millions (MACRO) Kaynağı Resmi Websitesi

Macro Millions (MACRO) Token Ekonomisi

Macro Millions (MACRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MACRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!