Macro Millions Fiyatı (MACRO)
Macro Millions (MACRO), şu anda 0,00868151 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MACRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Macro Millions / USD fiyat değişimi, $ -0,001066342626398624.
Son 30 gün içerisinde, Macro Millions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Macro Millions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Macro Millions / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001066342626398624
|-%10,93
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Macro Millions fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,80
-%10,93
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MACRO tokens give you two choices: hold them unstaked and participate in raffles while losing tokens to debasement, or stake them for protection but forfeit raffle access. Unstaked tokens generate raffle tickets (i.e. 50,000 MACRO = 1 ticket), but you lose a percentage of your balance regularly. Staked tokens are safe but can't win raffles. You can also burn tokens to buy permanent raffle tickets through Dutch auctions that start expensive and get cheaper over time until someone buys. The total supply shrinks through burns and debasement, making remaining tokens more valuable. Ticket requirements decrease as supply shrinks, helping long-term holders. Bottom line: High risk, high reward through unstaked holdings, or low risk, steady value through staking. Permanent tickets let you have both safety and raffle access.
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|1 MACRO / VND
₫228,45393565
|1 MACRO / AUD
A$0,0133695254
|1 MACRO / GBP
￡0,0065111325
|1 MACRO / EUR
€0,0074660986
|1 MACRO / USD
$0,00868151
|1 MACRO / MYR
RM0,0366359722
|1 MACRO / TRY
₺0,3530770117
|1 MACRO / JPY
¥1,27618197
|1 MACRO / ARS
ARS$11,6217638068
|1 MACRO / RUB
₽0,6958230265
|1 MACRO / INR
₹0,7611947968
|1 MACRO / IDR
Rp142,3198132944
|1 MACRO / KRW
₩12,0744177382
|1 MACRO / PHP
₱0,499186825
|1 MACRO / EGP
￡E.0,4203587142
|1 MACRO / BRL
R$0,047748305
|1 MACRO / CAD
C$0,0118936687
|1 MACRO / BDT
৳1,0587101445
|1 MACRO / NGN
₦13,2744628655
|1 MACRO / UAH
₴0,362018967
|1 MACRO / VES
Bs1,09387026
|1 MACRO / CLP
$8,38633866
|1 MACRO / PKR
Rs2,4592981528
|1 MACRO / KZT
₸4,6699578592
|1 MACRO / THB
฿0,2810204787
|1 MACRO / TWD
NT$0,2600980396
|1 MACRO / AED
د.إ0,0318611417
|1 MACRO / CHF
Fr0,006945208
|1 MACRO / HKD
HK$0,0680630384
|1 MACRO / MAD
.د.م0,079001741
|1 MACRO / MXN
$0,1625178672
|1 MACRO / PLN
zł0,0320347719
|1 MACRO / RON
лв0,0380250138
|1 MACRO / SEK
kr0,0838633866
|1 MACRO / BGN
лв0,0145849368
|1 MACRO / HUF
Ft2,9863526249
|1 MACRO / CZK
Kč0,1841348271
|1 MACRO / KWD
د.ك0,00264786055
|1 MACRO / ILS
₪0,0298643944