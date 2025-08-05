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Mad Bears Club Fiyatı (MBC)

Listelenmedi

Mad Bears Club (MBC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,106511
$0,106511$0,106511
-%4,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mad Bears Club (MBC) Fiyatı

Mad Bears Club (MBC), şu anda 0,106511 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,58K USD piyasa değerine sahiptir. MBC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mad Bears Club Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,60
Mad Bears Club 24 saatlik fiyat değişimi
89,91K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mad Bears Club (MBC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mad Bears Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0051453768156302.
Son 30 gün içerisinde, Mad Bears Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0592991684.
Son 60 gün içerisinde, Mad Bears Club / USD fiyat değişimi, $ -0,0525477876.
Son 90 gün içerisinde, Mad Bears Club / USD fiyat değişimi, $ -0,09765762052844179.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0051453768156302-%4,60
30 Gün$ -0,0592991684-%55,67
60 Gün$ -0,0525477876-%49,33
90 Gün$ -0,09765762052844179-%47,83

Mad Bears Club (MBC) Fiyat Analizi

En güncel Mad Bears Club fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,106501
$ 0,106501$ 0,106501

$ 0,111658
$ 0,111658$ 0,111658

$ 2,54
$ 2,54$ 2,54

--

-%4,60

-%33,64

Mad Bears Club (MBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,58K
$ 9,58K$ 9,58K

--
----

89,91K
89,91K 89,91K

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Mad Bears Club (MBC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Mad Bears Club (MBC) Token Ekonomisi

Mad Bears Club (MBC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MBC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MBC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MBC / VND
2.802,836965
1 MBC / AUD
A$0,16402694
1 MBC / GBP
0,07988325
1 MBC / EUR
0,09159946
1 MBC / USD
$0,106511
1 MBC / MYR
RM0,45054153
1 MBC / TRY
4,33393259
1 MBC / JPY
¥15,657117
1 MBC / ARS
ARS$144,51945035
1 MBC / RUB
8,4995778
1 MBC / INR
9,35805646
1 MBC / IDR
Rp1.746,08168784
1 MBC / KRW
147,52199544
1 MBC / PHP
6,1030803
1 MBC / EGP
￡E.5,15939284
1 MBC / BRL
R$0,58474539
1 MBC / CAD
C$0,14592007
1 MBC / BDT
12,97090958
1 MBC / NGN
162,11719777
1 MBC / UAH
4,44363892
1 MBC / VES
Bs13,420386
1 MBC / CLP
$102,889626
1 MBC / PKR
Rs30,15539432
1 MBC / KZT
57,51061445
1 MBC / THB
฿3,44882618
1 MBC / TWD
NT$3,18361379
1 MBC / AED
د.إ0,39089537
1 MBC / CHF
Fr0,0852088
1 MBC / HKD
HK$0,83504624
1 MBC / MAD
.د.م0,96498966
1 MBC / MXN
$2,0130579
1 MBC / PLN
0,39302559
1 MBC / RON
лв0,46651818
1 MBC / SEK
kr1,02889626
1 MBC / BGN
лв0,18000359
1 MBC / HUF
Ft36,72712302
1 MBC / CZK
2,26229364
1 MBC / KWD
د.ك0,032485855
1 MBC / ILS
0,36320251