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Mad Scientists Fiyatı (LAB)

Listelenmedi

Mad Scientists (LAB) Canlı Fiyat Grafiği

$16,02
$16,02$16,02
+%7,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mad Scientists (LAB) Fiyatı

Mad Scientists (LAB), şu anda 16,02 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LAB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mad Scientists Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,60
Mad Scientists 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mad Scientists (LAB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mad Scientists / USD fiyat değişimi, $ +1,13.
Son 30 gün içerisinde, Mad Scientists / USD fiyat değişimi, $ +3,4085657880.
Son 60 gün içerisinde, Mad Scientists / USD fiyat değişimi, $ -0,4527364140.
Son 90 gün içerisinde, Mad Scientists / USD fiyat değişimi, $ -5,505328229174683.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,13+%7,60
30 Gün$ +3,4085657880+%21,28
60 Gün$ -0,4527364140-%2,82
90 Gün$ -5,505328229174683-%25,57

Mad Scientists (LAB) Fiyat Analizi

En güncel Mad Scientists fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 14,84
$ 14,84$ 14,84

$ 16,03
$ 16,03$ 16,03

$ 30.408.809
$ 30.408.809$ 30.408.809

+%0,14

+%7,60

+%5,34

Mad Scientists (LAB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Mad Scientists (LAB) Nedir?

This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.

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Mad Scientists (LAB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mad Scientists (LAB) Token Ekonomisi

Mad Scientists (LAB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LAB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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LAB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LAB / VND
421.566,3
1 LAB / AUD
A$24,6708
1 LAB / GBP
12,015
1 LAB / EUR
13,7772
1 LAB / USD
$16,02
1 LAB / MYR
RM67,7646
1 LAB / TRY
651,3732
1 LAB / JPY
¥2.354,94
1 LAB / ARS
ARS$21.736,737
1 LAB / RUB
1.277,595
1 LAB / INR
1.407,0366
1 LAB / IDR
Rp262.622,9088
1 LAB / KRW
22.157,5824
1 LAB / PHP
918,1062
1 LAB / EGP
￡E.776,0088
1 LAB / BRL
R$87,9498
1 LAB / CAD
C$21,9474
1 LAB / BDT
1.953,1584
1 LAB / NGN
24.383,5614
1 LAB / UAH
669,1554
1 LAB / VES
Bs2.018,52
1 LAB / CLP
$15.475,32
1 LAB / PKR
Rs4.544,5536
1 LAB / KZT
8.659,4508
1 LAB / THB
฿517,9266
1 LAB / TWD
NT$478,8378
1 LAB / AED
د.إ58,7934
1 LAB / CHF
Fr12,816
1 LAB / HKD
HK$125,5968
1 LAB / MAD
.د.م145,3014
1 LAB / MXN
$302,6178
1 LAB / PLN
59,1138
1 LAB / RON
лв70,1676
1 LAB / SEK
kr154,593
1 LAB / BGN
лв26,9136
1 LAB / HUF
Ft5.524,0164
1 LAB / CZK
340,425
1 LAB / KWD
د.ك4,8861
1 LAB / ILS
54,6282