Mad USD (MUSD) Nedir?

The first hybrid CDP and partially collaterised stablecoin platform: Mad USD (MUSD). The MUSD token uses 2 stabilising + minting mechanisms that provides backing for the MUSD token. The MUSD token can be used just like any other traditional stablecoin.

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Mad USD (MUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Mad USD (MUSD) Token Ekonomisi

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