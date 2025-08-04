Made In USA (MADE) Nedir?

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

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Made In USA (MADE) Kaynağı Resmi Websitesi

Made In USA (MADE) Token Ekonomisi

Made In USA (MADE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MADE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!