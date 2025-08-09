Magic Beasties (BSTS) Nedir?

Magic Beasties is a upcoming blockchain game about cute Beasties running on the Binance Smart Chain. Collect Rare digital monsters, play with them, experience an adventure, trade and earn.

Magic Beasties (BSTS) Kaynağı Resmi Websitesi

Magic Beasties (BSTS) Token Ekonomisi

Magic Beasties (BSTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!