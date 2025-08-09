MLUM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Magic LUM (MLUM) Canlı Fiyat Grafiği

$3,61
$3,61$3,61
+%3,501D
USD

Bugünkü Magic LUM (MLUM) Fiyatı

Magic LUM (MLUM), şu anda 3,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MLUM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Magic LUM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,60
Magic LUM 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MLUM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın.

USD Bazında Magic LUM (MLUM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Magic LUM / USD fiyat değişimi, $ +0,125572.
Son 30 gün içerisinde, Magic LUM / USD fiyat değişimi, $ +3,6616219170.
Son 60 gün içerisinde, Magic LUM / USD fiyat değişimi, $ +2,3563137850.
Son 90 gün içerisinde, Magic LUM / USD fiyat değişimi, $ -0,0332170629727363.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,125572+%3,60
30 Gün$ +3,6616219170+%101,43
60 Gün$ +2,3563137850+%65,27
90 Gün$ -0,0332170629727363-%0,91

Magic LUM (MLUM) Fiyat Analizi

En güncel Magic LUM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,47
$ 3,47$ 3,47

$ 3,61
$ 3,61$ 3,61

$ 33,0
$ 33,0$ 33,0

+%1,44

+%3,60

+%21,97

Magic LUM (MLUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Magic LUM (MLUM) Nedir?

The governance and utility token of ShimmerSea.

Magic LUM (MLUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MLUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MLUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MLUM / VND
94.997,15
1 MLUM / AUD
A$5,5233
1 MLUM / GBP
2,6714
1 MLUM / EUR
3,0685
1 MLUM / USD
$3,61
1 MLUM / MYR
RM15,3064
1 MLUM / TRY
146,8187
1 MLUM / JPY
¥530,67
1 MLUM / ARS
ARS$4.749,9658
1 MLUM / RUB
288,7639
1 MLUM / INR
316,6692
1 MLUM / IDR
Rp58.225,7983
1 MLUM / KRW
5.013,8568
1 MLUM / PHP
204,8675
1 MLUM / EGP
￡E.175,2294
1 MLUM / BRL
R$19,6023
1 MLUM / CAD
C$4,9457
1 MLUM / BDT
438,254
1 MLUM / NGN
5.528,3179
1 MLUM / UAH
149,2013
1 MLUM / VES
Bs462,08
1 MLUM / CLP
$3.494,48
1 MLUM / PKR
Rs1.023,5072
1 MLUM / KZT
1.949,2195
1 MLUM / THB
฿116,6752
1 MLUM / TWD
NT$107,939
1 MLUM / AED
د.إ13,2487
1 MLUM / CHF
Fr2,888
1 MLUM / HKD
HK$28,3024
1 MLUM / MAD
.د.م32,6344
1 MLUM / MXN
$67,0738
1 MLUM / PLN
13,1404
1 MLUM / RON
лв15,7035
1 MLUM / SEK
kr34,5477
1 MLUM / BGN
лв6,0287
1 MLUM / HUF
Ft1.225,7755
1 MLUM / CZK
75,7378
1 MLUM / KWD
د.ك1,10105
1 MLUM / ILS
12,3823