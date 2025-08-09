Magic Power Fiyatı (MGP)
Magic Power (MGP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MGP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MGP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MGP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Magic Power / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Magic Power / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Magic Power / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Magic Power / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,03
|30 Gün
|$ 0
|+%6,11
|60 Gün
|$ 0
|+%6,49
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Magic Power fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,03
+%1,03
+%1,43
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hey Magicians, Welcome to Magic Cube documentation library. Magic Cube is a comprehensive ecosystem for decentralized finance (DeFi). The ecosystem is driven and kicked off by the Magi Power Community, a Meme culture based community to open the door to the Magic Cube ecology. The Magic Cube ecosystem mainly covers the two parts at the current stage: Magic Power Community and Magic Cube assets minting system. Magic Power Community issues MGP token to carry the value of the community and connect the assets minting system as MGP could be burnt to mint USDM, the algorithm stablecoin of the ecosystem. Magic Cube ecosystem is running with the dual-chain mechanism that the applications are built on both Binance Smart Chain and Ethereum, including the tokens of MGP, USDM and MAGC, the ecological governance token for incentives. You can mint mcAssets, the synthetic assets at Gringotts Bank by collateralizing USDM, and the mcAssets will make profits for users at other system of Magic Cube ecosystem, including trading at RingSwap, Staking for mining at Dwarf Pool, liquidity provider (LP) at Box Staking, and cross chain transfer at Glen Bridge. MGP (Magic Power) is the governance token of the Magic Power Community with a total supply of 100 trillion MGPs. MGP is a decentralized Meme token managed by fully decentralized smart contracts, which will help the Magic Cube Ecosystem grow into a super powerful system of decentralized finance(DeFi).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Magic Power (MGP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MGP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
