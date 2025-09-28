Make America Mog Again Fiyatı (MAMA)
+%0,11
-%6,49
-%55,28
-%55,28
Make America Mog Again (MAMA) canlı fiyatı $0,00000526. MAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000523 ve en yüksek $ 0,00000563 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003168, en düşük fiyatı ise $ 0,00000507 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MAMA son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,49 ve son 7 günde -%55,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Make America Mog Again piyasa değeri $ 5,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAMA arzı 992,36M olup, toplam arzı 992360823.281251. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,22K.
Gün içerisinde, Make America Mog Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Make America Mog Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Make America Mog Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Make America Mog Again / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%6,49
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Make America Mog Again (MAMA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Make America Mog Again (MAMA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Make America Mog Again için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Make America Mog Again fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Make America Mog Again (MAMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-27 05:26:00
|Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
|09-27 05:05:00
|Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
|09-26 05:03:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
|09-25 22:29:00
|Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
|09-25 14:14:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
|09-25 13:32:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.