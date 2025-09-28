Make America Mog Again (MAMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000523 $ 0,00000523 $ 0,00000523 24 sa Düşük $ 0,00000563 $ 0,00000563 $ 0,00000563 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000523$ 0,00000523 $ 0,00000523 24 sa Yüksek $ 0,00000563$ 0,00000563 $ 0,00000563 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003168$ 0,00003168 $ 0,00003168 En Düşük Fiyat $ 0,00000507$ 0,00000507 $ 0,00000507 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%55,28 Fiyat Değişimi (7 G) -%55,28

Make America Mog Again (MAMA) canlı fiyatı $0,00000526. MAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000523 ve en yüksek $ 0,00000563 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003168, en düşük fiyatı ise $ 0,00000507 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAMA son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,49 ve son 7 günde -%55,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Make America Mog Again (MAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,22K$ 5,22K $ 5,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,22K$ 5,22K $ 5,22K Dolaşım Arzı 992,36M 992,36M 992,36M Toplam Arz 992.360.823,281251 992.360.823,281251 992.360.823,281251

Şu anki Make America Mog Again piyasa değeri $ 5,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAMA arzı 992,36M olup, toplam arzı 992360823.281251. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,22K.