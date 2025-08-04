MANE Fiyatı (MANE)
MANE (MANE), şu anda 0,00119116 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,07K USD piyasa değerine sahiptir. MANE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MANE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MANE / USD fiyat değişimi, $ -0,0009557869.
Son 60 gün içerisinde, MANE / USD fiyat değişimi, $ -0,0010025300.
Son 90 gün içerisinde, MANE / USD fiyat değişimi, $ -0,009094075336857214.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,35
|30 Gün
|$ -0,0009557869
|-%80,24
|60 Gün
|$ -0,0010025300
|-%84,16
|90 Gün
|$ -0,009094075336857214
|-%88,41
En güncel MANE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,34
-%0,35
-%86,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
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|1 MANE / VND
₫31,3453754
|1 MANE / AUD
A$0,0018343864
|1 MANE / GBP
￡0,00089337
|1 MANE / EUR
€0,0010243976
|1 MANE / USD
$0,00119116
|1 MANE / MYR
RM0,0050386068
|1 MANE / TRY
₺0,0484444772
|1 MANE / JPY
¥0,17510052
|1 MANE / ARS
ARS$1,6140337116
|1 MANE / RUB
₽0,0951975072
|1 MANE / INR
₹0,1043694392
|1 MANE / IDR
Rp19,5272099904
|1 MANE / KRW
₩1,6475172192
|1 MANE / PHP
₱0,068253468
|1 MANE / EGP
￡E.0,0576997904
|1 MANE / BRL
R$0,00655138
|1 MANE / CAD
C$0,0016318892
|1 MANE / BDT
৳0,1450594648
|1 MANE / NGN
₦1,8157923924
|1 MANE / UAH
₴0,0496951952
|1 MANE / VES
Bs0,148895
|1 MANE / CLP
$1,15185172
|1 MANE / PKR
Rs0,3374318048
|1 MANE / KZT
₸0,643166842
|1 MANE / THB
฿0,0385459376
|1 MANE / TWD
NT$0,0355680376
|1 MANE / AED
د.إ0,0043715572
|1 MANE / CHF
Fr0,000952928
|1 MANE / HKD
HK$0,0093386944
|1 MANE / MAD
.د.م0,0107919096
|1 MANE / MXN
$0,0224176312
|1 MANE / PLN
zł0,0043953804
|1 MANE / RON
лв0,0052172808
|1 MANE / SEK
kr0,011494694
|1 MANE / BGN
лв0,0020130604
|1 MANE / HUF
Ft0,4103188852
|1 MANE / CZK
Kč0,0252883268
|1 MANE / KWD
د.ك0,0003633038
|1 MANE / ILS
₪0,0040618556