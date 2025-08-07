Manta mUSD (MUSD) Nedir?

mUSD are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.

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Manta mUSD (MUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Manta mUSD (MUSD) Token Ekonomisi

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