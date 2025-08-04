MNTA Hakkında Daha Fazla Bilgi

MNTA Fiyat Bilgileri

MNTA Resmi Websitesi

MNTA Token Ekonomisi

MNTA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

MantaDAO Logosu

MantaDAO Fiyatı (MNTA)

Listelenmedi

MantaDAO (MNTA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,139657
$0,139657$0,139657
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü MantaDAO (MNTA) Fiyatı

MantaDAO (MNTA), şu anda 0,139657 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,08M USD piyasa değerine sahiptir. MNTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MantaDAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
MantaDAO 24 saatlik fiyat değişimi
65,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MNTA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MNTA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında MantaDAO (MNTA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MantaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MantaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0313505245.
Son 60 gün içerisinde, MantaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0075382239.
Son 90 gün içerisinde, MantaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,06010568158410673.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0313505245+%22,45
60 Gün$ +0,0075382239+%5,40
90 Gün$ +0,06010568158410673+%75,56

MantaDAO (MNTA) Fiyat Analizi

En güncel MantaDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

--

--

-%4,01

MantaDAO (MNTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,08M
$ 9,08M$ 9,08M

--
----

65,00M
65,00M 65,00M

MantaDAO (MNTA) Nedir?

What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MantaDAO (MNTA) Kaynağı

Resmi Websitesi

MantaDAO (MNTA) Token Ekonomisi

MantaDAO (MNTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MNTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MantaDAO (MNTA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MNTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MNTA / VND
3.675,073955
1 MNTA / AUD
A$0,21507178
1 MNTA / GBP
0,10474275
1 MNTA / EUR
0,12010502
1 MNTA / USD
$0,139657
1 MNTA / MYR
RM0,59074911
1 MNTA / TRY
5,67985019
1 MNTA / JPY
¥20,529579
1 MNTA / ARS
ARS$190,52706225
1 MNTA / RUB
11,13764575
1 MNTA / INR
12,23953948
1 MNTA / IDR
Rp2.289,45865008
1 MNTA / KRW
193,16238984
1 MNTA / PHP
8,00653581
1 MNTA / EGP
￡E.6,76498508
1 MNTA / BRL
R$0,77369978
1 MNTA / CAD
C$0,19133009
1 MNTA / BDT
17,00742946
1 MNTA / NGN
212,89173423
1 MNTA / UAH
5,82649004
1 MNTA / VES
Bs17,177811
1 MNTA / CLP
$135,187976
1 MNTA / PKR
Rs39,58438008
1 MNTA / KZT
75,40779715
1 MNTA / THB
฿4,52907651
1 MNTA / TWD
NT$4,16736488
1 MNTA / AED
د.إ0,51254119
1 MNTA / CHF
Fr0,1117256
1 MNTA / HKD
HK$1,09491088
1 MNTA / MAD
.د.م1,26529242
1 MNTA / MXN
$2,63113788
1 MNTA / PLN
0,51533433
1 MNTA / RON
лв0,61169766
1 MNTA / SEK
kr1,34908662
1 MNTA / BGN
лв0,23602033
1 MNTA / HUF
Ft48,10764679
1 MNTA / CZK
2,96771125
1 MNTA / KWD
د.ك0,042595385
1 MNTA / ILS
0,4748338