Mantle USD (MUSD) Nedir?

A rebasing wrapped version of USDT that is designed to be pegged to $1. mUSD holders automatically receive their yield in their wallet as mUSD tokens.

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Mantle USD (MUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Mantle USD (MUSD) Token Ekonomisi

Mantle USD (MUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!