Marcus (MARCUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00030964 $ 0.00030964 $ 0.00030964 24 sa Düşük $ 0.00045812 $ 0.00045812 $ 0.00045812 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00030964$ 0.00030964 $ 0.00030964 24 sa Yüksek $ 0.00045812$ 0.00045812 $ 0.00045812 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.00045812$ 0.00045812 $ 0.00045812 En Düşük Fiyat $ 0.00030964$ 0.00030964 $ 0.00030964 Fiyat Değişimi (1 Sa) -1.48% Fiyat Değişimi (1 Gün) -8.54% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Marcus (MARCUS) canlı fiyatı $0.00036393. MARCUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00030964 ve en yüksek $ 0.00045812 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARCUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00045812, en düşük fiyatı ise $ 0.00030964 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARCUS son bir saatte -1.48% değişim gösterdi, 24 saatte -8.54% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Marcus (MARCUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 363.90K$ 363.90K $ 363.90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 363.90K$ 363.90K $ 363.90K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Marcus piyasa değeri $ 363.90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARCUS arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 363.90K.