Mare Finance (MARE) Nedir?

Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

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Mare Finance (MARE) Kaynağı Resmi Websitesi

Mare Finance (MARE) Token Ekonomisi

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