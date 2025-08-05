Margaritis Fiyatı (MARGA)
Margaritis (MARGA), şu anda 0,373933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MARGA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0142760159811257.
Son 30 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0152573638.
Son 60 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0928716451.
Son 90 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,136762347134143.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0142760159811257
|-%3,67
|30 Gün
|$ -0,0152573638
|-%4,08
|60 Gün
|$ -0,0928716451
|-%24,83
|90 Gün
|$ -0,136762347134143
|-%26,77
En güncel Margaritis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,07
-%3,67
-%7,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Margaritis (MARGA) is a token created on The Open Network (TON) blockchain. The name of the token comes from the Greek word μαργαριτης, which translates into English as “pearl”. MARGA is a utility token for the NFT Web3TON project. The token is a pass to participate in the *event for *collection holders, and can also be exchanged for additional services provided to members of our community. MARGA tokens can either be obtained through Airdrop, which takes place every 2 weeks for NFT Web3TON holders, or purchased on the DEX exchange dedust.io *Holders are TON wallet addresses that own at least one NFT in the Web3TON collection. NFTs must not be offered for sale on the secondary market on any of the available NFT marketplaces. *Event – all details are available exclusively to NFT Web3TON holders in the Holders' private chat.
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|1 MARGA / VND
₫9.840,046895
|1 MARGA / AUD
A$0,57585682
|1 MARGA / GBP
￡0,28044975
|1 MARGA / EUR
€0,32158238
|1 MARGA / USD
$0,373933
|1 MARGA / MYR
RM1,58173659
|1 MARGA / TRY
₺15,20411578
|1 MARGA / JPY
¥54,968151
|1 MARGA / ARS
ARS$507,37099105
|1 MARGA / RUB
₽29,81741742
|1 MARGA / INR
₹32,87618936
|1 MARGA / IDR
Rp6.130,04819952
|1 MARGA / KRW
₩517,19421096
|1 MARGA / PHP
₱21,43010023
|1 MARGA / EGP
￡E.18,11705385
|1 MARGA / BRL
R$2,05289217
|1 MARGA / CAD
C$0,51228821
|1 MARGA / BDT
৳45,58991136
|1 MARGA / NGN
₦569,15220131
|1 MARGA / UAH
₴15,61918141
|1 MARGA / VES
Bs47,115558
|1 MARGA / CLP
$361,219278
|1 MARGA / PKR
Rs106,07731344
|1 MARGA / KZT
₸202,12574382
|1 MARGA / THB
฿12,08925389
|1 MARGA / TWD
NT$11,1805967
|1 MARGA / AED
د.إ1,37233411
|1 MARGA / CHF
Fr0,2991464
|1 MARGA / HKD
HK$2,93163472
|1 MARGA / MAD
.د.م3,39157231
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|1 MARGA / SEK
kr3,60845345
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лв0,62820744
|1 MARGA / HUF
Ft128,93957706
|1 MARGA / CZK
Kč7,94607625
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د.ك0,114049565
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