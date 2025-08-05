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Margaritis Fiyatı (MARGA)

Listelenmedi

Margaritis (MARGA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,373933
$0,373933$0,373933
-%3,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Margaritis (MARGA) Fiyatı

Margaritis (MARGA), şu anda 0,373933 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MARGA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Margaritis Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,67
Margaritis 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Margaritis (MARGA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0142760159811257.
Son 30 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0152573638.
Son 60 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,0928716451.
Son 90 gün içerisinde, Margaritis / USD fiyat değişimi, $ -0,136762347134143.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0142760159811257-%3,67
30 Gün$ -0,0152573638-%4,08
60 Gün$ -0,0928716451-%24,83
90 Gün$ -0,136762347134143-%26,77

Margaritis (MARGA) Fiyat Analizi

En güncel Margaritis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,371995
$ 0,371995$ 0,371995

$ 0,393045
$ 0,393045$ 0,393045

$ 4,28
$ 4,28$ 4,28

+%0,07

-%3,67

-%7,14

Margaritis (MARGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Margaritis (MARGA) Nedir?

Margaritis (MARGA) is a token created on The Open Network (TON) blockchain. The name of the token comes from the Greek word μαργαριτης, which translates into English as “pearl”. MARGA is a utility token for the NFT Web3TON project. The token is a pass to participate in the *event for *collection holders, and can also be exchanged for additional services provided to members of our community. MARGA tokens can either be obtained through Airdrop, which takes place every 2 weeks for NFT Web3TON holders, or purchased on the DEX exchange dedust.io *Holders are TON wallet addresses that own at least one NFT in the Web3TON collection. NFTs must not be offered for sale on the secondary market on any of the available NFT marketplaces. *Event – all details are available exclusively to NFT Web3TON holders in the Holders' private chat.

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Margaritis (MARGA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Margaritis (MARGA) Token Ekonomisi

Margaritis (MARGA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MARGA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MARGA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MARGA / VND
9.840,046895
1 MARGA / AUD
A$0,57585682
1 MARGA / GBP
0,28044975
1 MARGA / EUR
0,32158238
1 MARGA / USD
$0,373933
1 MARGA / MYR
RM1,58173659
1 MARGA / TRY
15,20411578
1 MARGA / JPY
¥54,968151
1 MARGA / ARS
ARS$507,37099105
1 MARGA / RUB
29,81741742
1 MARGA / INR
32,87618936
1 MARGA / IDR
Rp6.130,04819952
1 MARGA / KRW
517,19421096
1 MARGA / PHP
21,43010023
1 MARGA / EGP
￡E.18,11705385
1 MARGA / BRL
R$2,05289217
1 MARGA / CAD
C$0,51228821
1 MARGA / BDT
45,58991136
1 MARGA / NGN
569,15220131
1 MARGA / UAH
15,61918141
1 MARGA / VES
Bs47,115558
1 MARGA / CLP
$361,219278
1 MARGA / PKR
Rs106,07731344
1 MARGA / KZT
202,12574382
1 MARGA / THB
฿12,08925389
1 MARGA / TWD
NT$11,1805967
1 MARGA / AED
د.إ1,37233411
1 MARGA / CHF
Fr0,2991464
1 MARGA / HKD
HK$2,93163472
1 MARGA / MAD
.د.م3,39157231
1 MARGA / MXN
$7,06359437
1 MARGA / PLN
1,37981277
1 MARGA / RON
лв1,63782654
1 MARGA / SEK
kr3,60845345
1 MARGA / BGN
лв0,62820744
1 MARGA / HUF
Ft128,93957706
1 MARGA / CZK
7,94607625
1 MARGA / KWD
د.ك0,114049565
1 MARGA / ILS
1,27511153