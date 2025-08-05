MarsColony (CLNY) Nedir?

CLNY is a hybrid token that contains attributes of government and utility tokens. Token holders can use this token to take part in the decentralized governance of the project. Token holders can also use this token to purchase land upgrades and perform other actions within the MarsColony metaverse. Future app versions will provide more utility functions for the token, including farming, lending, and utilizing the token within a game.

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MarsColony (CLNY) Kaynağı Resmi Websitesi

MarsColony (CLNY) Token Ekonomisi

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