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Masari Fiyatı (MSR)

Listelenmedi

Masari (MSR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0281661
$0,0281661$0,0281661
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Masari (MSR) Fiyatı

Masari (MSR), şu anda 0,0281661 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 506,64K USD piyasa değerine sahiptir. MSR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Masari Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Masari 24 saatlik fiyat değişimi
17,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Masari (MSR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Masari / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Masari / USD fiyat değişimi, $ +0,0092855688.
Son 60 gün içerisinde, Masari / USD fiyat değişimi, $ +0,0118649583.
Son 90 gün içerisinde, Masari / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0092855688+%32,97
60 Gün$ +0,0118649583+%42,12
90 Gün$ 0--

Masari (MSR) Fiyat Analizi

En güncel Masari fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,04
$ 2,04$ 2,04

--

--

-%19,77

Masari (MSR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 506,64K
$ 506,64K$ 506,64K

--
----

17,99M
17,99M 17,99M

Masari (MSR) Nedir?

Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org

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Masari (MSR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Masari (MSR) Token Ekonomisi

Masari (MSR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MSR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MSR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSR / VND
741,1909215
1 MSR / AUD
A$0,043375794
1 MSR / GBP
0,021124575
1 MSR / EUR
0,024222846
1 MSR / USD
$0,0281661
1 MSR / MYR
RM0,119142603
1 MSR / TRY
1,145515287
1 MSR / JPY
¥4,1404167
1 MSR / ARS
ARS$38,165347161
1 MSR / RUB
2,251034712
1 MSR / INR
2,467913682
1 MSR / IDR
Rp461,739270384
1 MSR / KRW
38,957096232
1 MSR / PHP
1,61391753
1 MSR / EGP
￡E.1,364365884
1 MSR / BRL
R$0,15491355
1 MSR / CAD
C$0,038587557
1 MSR / BDT
3,430067658
1 MSR / NGN
42,936121179
1 MSR / UAH
1,175089692
1 MSR / VES
Bs3,5207625
1 MSR / CLP
$27,2366187
1 MSR / PKR
Rs7,978892808
1 MSR / KZT
15,208285695
1 MSR / THB
฿0,911454996
1 MSR / TWD
NT$0,841039746
1 MSR / AED
د.إ0,103369587
1 MSR / CHF
Fr0,02253288
1 MSR / HKD
HK$0,220822224
1 MSR / MAD
.د.م0,255184866
1 MSR / MXN
$0,530086002
1 MSR / PLN
0,103932909
1 MSR / RON
лв0,123367518
1 MSR / SEK
kr0,271802865
1 MSR / BGN
лв0,047600709
1 MSR / HUF
Ft9,702376467
1 MSR / CZK
0,597966303
1 MSR / KWD
د.ك0,0085906605
1 MSR / ILS
0,096046401