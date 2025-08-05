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Maximus DAO Fiyatı (MAXI)

Listelenmedi

Maximus DAO (MAXI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00245112
$0,00245112$0,00245112
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Maximus DAO (MAXI) Fiyatı

Maximus DAO (MAXI), şu anda 0,00245112 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MAXI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Maximus DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,11
Maximus DAO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Maximus DAO (MAXI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Maximus DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Maximus DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0006678931.
Son 60 gün içerisinde, Maximus DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0001905679.
Son 90 gün içerisinde, Maximus DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,11
30 Gün$ +0,0006678931+%27,25
60 Gün$ +0,0001905679+%7,77
90 Gün$ 0--

Maximus DAO (MAXI) Fiyat Analizi

En güncel Maximus DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00234311
$ 0,00234311$ 0,00234311

$ 0,00249215
$ 0,00249215$ 0,00249215

$ 0,148445
$ 0,148445$ 0,148445

--

+%1,11

+%1,90

Maximus DAO (MAXI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Maximus DAO (MAXI) Nedir?

Maximus is a contract that facilitates trustless pooling of a max length HEX stake. During a 14 day minting phase 1 MAXI is minted per 1 HEX pledged to the Maximus treasury. Then, all this HEX is staked for 5555 days. After the stake ends, MAXI is redeemable for the HEX and Hedron yielded by the stake. This has the benefit of providing massive gas fee savings to the end user while enabling liquid trading of staked HEX.

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Maximus DAO (MAXI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Maximus DAO (MAXI) Token Ekonomisi

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MAXI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAXI / VND
64,5012228
1 MAXI / AUD
A$0,0037747248
1 MAXI / GBP
0,00183834
1 MAXI / EUR
0,0021079632
1 MAXI / USD
$0,00245112
1 MAXI / MYR
RM0,0103682376
1 MAXI / TRY
0,0996625392
1 MAXI / JPY
¥0,36031464
1 MAXI / ARS
ARS$3,325802172
1 MAXI / RUB
0,1954523088
1 MAXI / INR
0,2155024704
1 MAXI / IDR
Rp40,1822886528
1 MAXI / KRW
3,3948992448
1 MAXI / PHP
0,1404001536
1 MAXI / EGP
￡E.0,118756764
1 MAXI / BRL
R$0,0134566488
1 MAXI / CAD
C$0,0033580344
1 MAXI / BDT
0,2988405504
1 MAXI / NGN
3,7307762184
1 MAXI / UAH
0,1023832824
1 MAXI / VES
Bs0,30884112
1 MAXI / CLP
$2,36778192
1 MAXI / PKR
Rs0,6953337216
1 MAXI / KZT
1,3249284048
1 MAXI / THB
฿0,0792692208
1 MAXI / TWD
NT$0,073288488
1 MAXI / AED
د.إ0,0089956104
1 MAXI / CHF
Fr0,001960896
1 MAXI / HKD
HK$0,0192167808
1 MAXI / MAD
.د.م0,0222316584
1 MAXI / MXN
$0,046326168
1 MAXI / PLN
0,0090446328
1 MAXI / RON
лв0,0107359056
1 MAXI / SEK
kr0,0236778192
1 MAXI / BGN
лв0,0041178816
1 MAXI / HUF
Ft0,8460776016
1 MAXI / CZK
0,0521353224
1 MAXI / KWD
د.ك0,0007475916
1 MAXI / ILS
0,0083583192