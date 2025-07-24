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MBG By Multibank Group Fiyatı ($MBG)

MBG By Multibank Group ($MBG) Canlı Fiyat Grafiği

$2,06
$2,06$2,06
+%30,801D
USD

Bugünkü MBG By Multibank Group ($MBG) Fiyatı

MBG By Multibank Group ($MBG), şu anda 2,06 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. $MBG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MBG By Multibank Group Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%30,86
MBG By Multibank Group 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında MBG By Multibank Group ($MBG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MBG By Multibank Group / USD fiyat değişimi, $ +0,485915.
Son 30 gün içerisinde, MBG By Multibank Group / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MBG By Multibank Group / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MBG By Multibank Group / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,485915+%30,86
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MBG By Multibank Group ($MBG) Fiyat Analizi

En güncel MBG By Multibank Group fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,32
$ 1,32$ 1,32

$ 2,56
$ 2,56$ 2,56

$ 2,56
$ 2,56$ 2,56

-%1,53

+%30,86

--

MBG By Multibank Group ($MBG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

MBG By Multibank Group ($MBG) Nedir?

$MBG is the first-ever token backed by MultiBank Group — a global financial giant. With MultiBank Group’s assets valued at $29 billion and an average daily trading volume exceeding $35 billion (as of April 2025), the $MBG token is backed by real strength — and built for real-world utility and serious growth potential. Our financial ecosystem is built on four powerful self-sustaining pillars, which together will generate real utility with real assets valued at $29 billion and a projected $75 billion in trading volume per day across the ecosystem by 2025 to 2026, reaching an average trading volume of over 540 billion dollars in the next 5 years. This is where established finance meets the future of Web3.

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MBG By Multibank Group ($MBG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

MBG By Multibank Group ($MBG) Token Ekonomisi

MBG By Multibank Group ($MBG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $MBG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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$MBG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $MBG / VND
54.208,9
1 $MBG / AUD
A$3,1106
1 $MBG / GBP
1,5038
1 $MBG / EUR
1,7304
1 $MBG / USD
$2,06
1 $MBG / MYR
RM8,6726
1 $MBG / TRY
83,3064
1 $MBG / JPY
¥300,76
1 $MBG / RUB
161,504
1 $MBG / INR
177,7368
1 $MBG / IDR
Rp33.770,4864
1 $MBG / KRW
2.814,2072
1 $MBG / PHP
116,6372
1 $MBG / EGP
￡E.101,1254
1 $MBG / BRL
R$11,3506
1 $MBG / CAD
C$2,8016
1 $MBG / BDT
250,2282
1 $MBG / NGN
3.140,2434
1 $MBG / UAH
85,8196
1 $MBG / VES
Bs247,2
1 $MBG / CLP
$1.950,82
1 $MBG / PKR
Rs584,3808
1 $MBG / KZT
1.104,5514
1 $MBG / THB
฿66,1878
1 $MBG / TWD
NT$60,2756
1 $MBG / AED
د.إ7,5602
1 $MBG / CHF
Fr1,6274
1 $MBG / HKD
HK$16,1504
1 $MBG / MAD
.د.م18,4576
1 $MBG / MXN
$38,1924
1 $MBG / PLN
7,416
1 $MBG / RON
лв8,858
1 $MBG / SEK
kr19,57
1 $MBG / BGN
лв3,4196
1 $MBG / HUF
Ft697,104
1 $MBG / CZK
42,9922
1 $MBG / KWD
د.ك0,6283
1 $MBG / ILS
6,8598