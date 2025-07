MBG By Multibank Group ($MBG) Nedir?

$MBG is the first-ever token backed by MultiBank Group — a global financial giant. With MultiBank Group’s assets valued at $29 billion and an average daily trading volume exceeding $35 billion (as of April 2025), the $MBG token is backed by real strength — and built for real-world utility and serious growth potential. Our financial ecosystem is built on four powerful self-sustaining pillars, which together will generate real utility with real assets valued at $29 billion and a projected $75 billion in trading volume per day across the ecosystem by 2025 to 2026, reaching an average trading volume of over 540 billion dollars in the next 5 years. This is where established finance meets the future of Web3.

MBG By Multibank Group ($MBG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

MBG By Multibank Group ($MBG) Token Ekonomisi

MBG By Multibank Group ($MBG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $MBG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!