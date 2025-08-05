MeAI (MEAI) Nedir?

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

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MeAI (MEAI) Token Ekonomisi

MeAI (MEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!