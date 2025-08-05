MeAI Fiyatı (MEAI)
MeAI (MEAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20,68K USD piyasa değerine sahiptir. MEAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MeAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MeAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MeAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MeAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,06
|30 Gün
|$ 0
|-%44,93
|60 Gün
|$ 0
|-%77,73
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MeAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
-%0,06
-%19,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
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