Meconcash (MCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02599683 $ 0,02599683 $ 0,02599683 24 sa Düşük $ 0,02864072 $ 0,02864072 $ 0,02864072 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02599683$ 0,02599683 $ 0,02599683 24 sa Yüksek $ 0,02864072$ 0,02864072 $ 0,02864072 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,3$ 1,3 $ 1,3 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,72 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,35 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,35

Meconcash (MCH) canlı fiyatı $0,02645909. MCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02599683 ve en yüksek $ 0,02864072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,3, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MCH son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,72 ve son 7 günde +%11,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meconcash (MCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,46M$ 26,46M $ 26,46M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meconcash piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MCH arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,46M.