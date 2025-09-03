Medicle Fiyatı (MDI)
-%2,56
+%7,62
-%30,74
-%30,74
Medicle (MDI) canlı fiyatı --. MDI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MDI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,72744, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MDI son bir saatte -%2,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,62 ve son 7 günde -%30,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Medicle piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MDI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,53K.
Gün içerisinde, Medicle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Medicle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Medicle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Medicle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%7,62
|30 Gün
|$ 0
|+%23,13
|60 Gün
|$ 0
|+%38,17
|90 Gün
|$ 0
|--
What is the project about? Medicle is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. What makes your project unique? Medicle utilizes DNA database transcription on the blockchain, giving our clients the possibility to use blockchain technology’s utilities for their good, such as amazing speed, decentralization, storing data which couldn’t be replicated, reduced fees on certain financial operations and more. History of your project. With the development of digital technology in modern society, data management has become one of the most important factors in every field, and healthcare is no exception. Currently, a number of data-related services are provided to customers, such as document issuance, customized medical services, and reservation services using vast amounts of customer data, but the fact that the entire process is handled by a centralized entity creates several problems. What’s next for your project? We aim to continue growing after our successful launch on WhiteBit, in just couple days our trading volume made us sure that there is demand from community for products carrying great utility since our holders count is increasing each day. We aim to create a movement, a community, composed of believers who will not only hold the tokens, but also utilize them as much as feasible in their daily lives. Our next milestones are global expansion, getting listed on more major exchanges. What can your token be used for? 1. Reservation and payment for medical facility 2. Provide customized medical services using personalized data 3. Support easy access/storage/submission of medical documents 4. Various medical supplies can be purchased within the MEDICLE shopping mall
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Medicle (MDI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Medicle (MDI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Medicle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Medicle fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Medicle (MDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-02 19:30:00
|Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-01 20:12:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
|09-01 17:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
|09-01 16:14:00
|Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
|09-01 12:12:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
|09-01 09:42:00
|Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.