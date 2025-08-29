MEI Hakkında Daha Fazla Bilgi

MEI Fiyat Bilgileri

MEI Resmi Websitesi

MEI Token Ekonomisi

MEI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Mei Solutions Logosu

Mei Solutions Fiyatı (MEI)

Listelenmedi

1 MEI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00137007
$0,00137007$0,00137007
-%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Mei Solutions (MEI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:21:07 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00112001
$ 0,00112001$ 0,00112001
24 sa Düşük
$ 0,00138002
$ 0,00138002$ 0,00138002
24 sa Yüksek

$ 0,00112001
$ 0,00112001$ 0,00112001

$ 0,00138002
$ 0,00138002$ 0,00138002

$ 0,643024
$ 0,643024$ 0,643024

$ 0
$ 0$ 0

-%0,00

-%0,71

-%37,98

-%37,98

Mei Solutions (MEI) canlı fiyatı $0,00137007. MEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00112001 ve en yüksek $ 0,00138002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,643024, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,71 ve son 7 günde -%37,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mei Solutions (MEI) Piyasa Bilgileri

$ 7,31K
$ 7,31K$ 7,31K

--
----

$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M

5,34M
5,34M 5,34M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Mei Solutions piyasa değeri $ 7,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEI arzı 5,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,37M.

Mei Solutions (MEI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,0012011472.
Son 60 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,0013205492.
Son 90 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,008623031985361972.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,71
30 Gün$ -0,0012011472-%87,67
60 Gün$ -0,0013205492-%96,38
90 Gün$ -0,008623031985361972-%86,28

Mei Solutions (MEI) Nedir?

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants. Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mei Solutions (MEI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Mei Solutions Fiyat Tahmini (USD)

Mei Solutions (MEI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mei Solutions (MEI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mei Solutions için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mei Solutions fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MEI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mei Solutions (MEI) Token Ekonomisi

Mei Solutions (MEI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mei Solutions (MEI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mei Solutions (MEI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MEI fiyatı, 0,00137007 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEI / USD güncel fiyatı nedir?
MEI / USD güncel fiyatı $ 0,00137007. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mei Solutions varlığının piyasa değeri nedir?
MEI piyasa değeri $ 7,31K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MEI arzı nedir?
Dolaşımdaki MEI arzı, 5,34M USD.
MEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MEI, ATH fiyatı olan 0,643024 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MEI fiyatı (ATL) nedir?
MEI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
MEI işlem hacmi nedir?
MEI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MEI bu yıl daha da yükselir mi?
MEI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MEI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:21:07 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.