Mei Solutions Fiyatı (MEI)
-%0,00
-%0,71
-%37,98
-%37,98
Mei Solutions (MEI) canlı fiyatı $0,00137007. MEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00112001 ve en yüksek $ 0,00138002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,643024, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MEI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,71 ve son 7 günde -%37,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Mei Solutions piyasa değeri $ 7,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEI arzı 5,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,37M.
Gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,0012011472.
Son 60 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,0013205492.
Son 90 gün içerisinde, Mei Solutions / USD fiyat değişimi, $ -0,008623031985361972.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,71
|30 Gün
|$ -0,0012011472
|-%87,67
|60 Gün
|$ -0,0013205492
|-%96,38
|90 Gün
|$ -0,008623031985361972
|-%86,28
Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants. Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Mei Solutions (MEI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mei Solutions (MEI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mei Solutions için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Mei Solutions fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Mei Solutions (MEI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
|08-28 16:50:00
|Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
|08-28 15:25:00
|Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
|08-28 05:13:00
|Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
|08-27 15:39:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
|08-25 21:14:39
|Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.