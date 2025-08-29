Mei Solutions (MEI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00112001 24 sa Yüksek $ 0,00138002 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,643024 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,98

Mei Solutions (MEI) canlı fiyatı $0,00137007. MEI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00112001 ve en yüksek $ 0,00138002 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,643024, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,71 ve son 7 günde -%37,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mei Solutions (MEI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,31K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,37M Dolaşım Arzı 5,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Mei Solutions piyasa değeri $ 7,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEI arzı 5,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,37M.