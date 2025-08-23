$MESSA Hakkında Daha Fazla Bilgi

$MESSA Fiyat Bilgileri

$MESSA Whitepaper

$MESSA Resmi Websitesi

$MESSA Token Ekonomisi

$MESSA Fiyat Tahmini

Memecoin Sniping Solutions AI Logosu

Memecoin Sniping Solutions AI Fiyatı ($MESSA)

Listelenmedi

1 $MESSA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00012614
$0,00012614$0,00012614
-%18,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:53 (UTC+8)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,32

-%18,96

--

--

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) canlı fiyatı --. $MESSA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $MESSA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $MESSA son bir saatte -%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Piyasa Bilgileri

$ 126,14K
$ 126,14K$ 126,14K

--
----

$ 126,14K
$ 126,14K$ 126,14K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Memecoin Sniping Solutions AI piyasa değeri $ 126,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $MESSA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,14K.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%18,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Nedir?

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Memecoin Sniping Solutions AI Fiyat Tahmini (USD)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Memecoin Sniping Solutions AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Memecoin Sniping Solutions AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$MESSA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Token Ekonomisi

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $MESSA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $MESSA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$MESSA / USD güncel fiyatı nedir?
$MESSA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Memecoin Sniping Solutions AI varlığının piyasa değeri nedir?
$MESSA piyasa değeri $ 126,14K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $MESSA arzı nedir?
Dolaşımdaki $MESSA arzı, 1,00B USD.
$MESSA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$MESSA, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $MESSA fiyatı (ATL) nedir?
$MESSA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
$MESSA işlem hacmi nedir?
$MESSA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$MESSA bu yıl daha da yükselir mi?
$MESSA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $MESSA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:53 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.