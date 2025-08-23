Memecoin Sniping Solutions AI Fiyatı ($MESSA)
-%1,32
-%18,96
--
--
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) canlı fiyatı --. $MESSA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $MESSA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, $MESSA son bir saatte -%1,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,96 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Memecoin Sniping Solutions AI piyasa değeri $ 126,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $MESSA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,14K.
Gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Memecoin Sniping Solutions AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%18,96
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $MESSA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
