MEMELESS (MEMELESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,116169 $ 0,116169 $ 0,116169 24 sa Düşük $ 0,18929 $ 0,18929 $ 0,18929 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,116169$ 0,116169 $ 0,116169 24 sa Yüksek $ 0,18929$ 0,18929 $ 0,18929 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,63$ 1,63 $ 1,63 En Düşük Fiyat $ 0,116169$ 0,116169 $ 0,116169 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%26,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%87,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%87,16

MEMELESS (MEMELESS) canlı fiyatı $0,175678. MEMELESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,116169 ve en yüksek $ 0,18929 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEMELESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,63, en düşük fiyatı ise $ 0,116169 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEMELESS son bir saatte +%26,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,83 ve son 7 günde -%87,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MEMELESS (MEMELESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 170,41M$ 170,41M $ 170,41M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MEMELESS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEMELESS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 170,41M.