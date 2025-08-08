Menzy (MNZ) Nedir?

Menzy is introducing a unique Move2Earn body movement count system for earning passive income in the form of MNZ Tokens. A lot of current Move2earn systems are step counts only but with Menzy we have developed a unique algorithmic system that detects any sort of activity or sport happening with the help of your mobile camera or acamera enabled device. Our system visually detects the activity being performed. Furthermore our software has the ability to identify the pose of an individual and the Menzy platform rewards the user for performing successful movements.

Menzy (MNZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Menzy (MNZ) Token Ekonomisi

Menzy (MNZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MNZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!