MeshChain Coin (MCC) Nedir?

MeshChain Ai is a decentralized computing network designed to provide affordable, scalable, and efficient compute power for artificial intelligence (AI) workloads. By connecting underutilized computing resources globally, MeshChain creates a distributed ecosystem for AI computation, leveraging blockchain technology to ensure secure and transparent transactions. The project aims to democratize access to high-performance AI infrastructure, enabling businesses and developers to handle complex workloads without relying on costly traditional cloud services or on-premises hardware. The network is powered by the MCC token, which facilitates rewards, payments, and ecosystem governance. MeshChain also includes physical and virtual products, such as MeshNodes, to enhance accessibility and network participation.

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MeshChain Coin (MCC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

MeshChain Coin (MCC) Token Ekonomisi

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