Meson Network (MSN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01083686 $ 0,01083686 $ 0,01083686 24 sa Düşük $ 0,01131837 $ 0,01131837 $ 0,01131837 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01083686$ 0,01083686 $ 0,01083686 24 sa Yüksek $ 0,01131837$ 0,01131837 $ 0,01131837 Tüm Zamanların En Yükseği $ 8,83$ 8,83 $ 8,83 En Düşük Fiyat $ 0,01083043$ 0,01083043 $ 0,01083043 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,25

Meson Network (MSN) canlı fiyatı $0,01092717. MSN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01083686 ve en yüksek $ 0,01131837 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,83, en düşük fiyatı ise $ 0,01083043 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSN son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,82 ve son 7 günde -%23,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meson Network (MSN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Meson Network piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSN arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,09M.