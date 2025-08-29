Meta Book (BOOK) Fiyat Bilgileri (USD)

Meta Book (BOOK) canlı fiyatı $0,00001497. BOOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,790152, en düşük fiyatı ise $ 0,0000105 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOOK son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meta Book (BOOK) Piyasa Bilgileri

Şu anki Meta Book piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOOK arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,97K.