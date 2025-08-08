Metacraft Fiyatı (MCT)
Metacraft (MCT), şu anda 1,032 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MCT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MCT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MCT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Metacraft / USD fiyat değişimi, $ +0,00739296.
Son 30 gün içerisinde, Metacraft / USD fiyat değişimi, $ -0,3847462152.
Son 60 gün içerisinde, Metacraft / USD fiyat değişimi, $ -0,1267361016.
Son 90 gün içerisinde, Metacraft / USD fiyat değişimi, $ +0,1434982433443418.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00739296
|+%0,72
|30 Gün
|$ -0,3847462152
|-%37,28
|60 Gün
|$ -0,1267361016
|-%12,28
|90 Gün
|$ +0,1434982433443418
|+%16,15
En güncel Metacraft fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
+%0,72
+%13,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity. The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members. When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production. In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon. Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.
Metacraft (MCT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MCT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
