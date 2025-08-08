MetaGaming Guild Fiyatı (MGG)
MetaGaming Guild (MGG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MGG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MGG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MGG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,03
|30 Gün
|$ 0
|-%50,47
|60 Gün
|$ 0
|-%79,78
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MetaGaming Guild fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,03
-%27,53
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
MetaGaming Guild (MGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MGG / VND
₫--
|1 MGG / AUD
A$--
|1 MGG / GBP
￡--
|1 MGG / EUR
€--
|1 MGG / USD
$--
|1 MGG / MYR
RM--
|1 MGG / TRY
₺--
|1 MGG / JPY
¥--
|1 MGG / ARS
ARS$--
|1 MGG / RUB
₽--
|1 MGG / INR
₹--
|1 MGG / IDR
Rp--
|1 MGG / KRW
₩--
|1 MGG / PHP
₱--
|1 MGG / EGP
￡E.--
|1 MGG / BRL
R$--
|1 MGG / CAD
C$--
|1 MGG / BDT
৳--
|1 MGG / NGN
₦--
|1 MGG / UAH
₴--
|1 MGG / VES
Bs--
|1 MGG / CLP
$--
|1 MGG / PKR
Rs--
|1 MGG / KZT
₸--
|1 MGG / THB
฿--
|1 MGG / TWD
NT$--
|1 MGG / AED
د.إ--
|1 MGG / CHF
Fr--
|1 MGG / HKD
HK$--
|1 MGG / MAD
.د.م--
|1 MGG / MXN
$--
|1 MGG / PLN
zł--
|1 MGG / RON
лв--
|1 MGG / SEK
kr--
|1 MGG / BGN
лв--
|1 MGG / HUF
Ft--
|1 MGG / CZK
Kč--
|1 MGG / KWD
د.ك--
|1 MGG / ILS
₪--