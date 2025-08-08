MRS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Metars Genesis Logosu

Metars Genesis Fiyatı (MRS)

Listelenmedi

Metars Genesis (MRS) Canlı Fiyat Grafiği

-%3,001D
mexc
USD

Bugünkü Metars Genesis (MRS) Fiyatı

Metars Genesis (MRS), şu anda 29,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MRS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Metars Genesis Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
-%3,07
Metars Genesis 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MRS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MRS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Metars Genesis (MRS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Metars Genesis / USD fiyat değişimi, $ -0,94480289426477.
Son 30 gün içerisinde, Metars Genesis / USD fiyat değişimi, $ -2,0863993200.
Son 60 gün içerisinde, Metars Genesis / USD fiyat değişimi, $ +14,5213433200.
Son 90 gün içerisinde, Metars Genesis / USD fiyat değişimi, $ +15,71912875840125.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,94480289426477-%3,07
30 Gün$ -2,0863993200-%7,00
60 Gün$ +14,5213433200+%48,73
90 Gün$ +15,71912875840125+%111,63

Metars Genesis (MRS) Fiyat Analizi

En güncel Metars Genesis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

+%0,07

-%3,07

-%31,53

Metars Genesis (MRS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Metars Genesis (MRS) Nedir?

A source of faith, freedom, and an open world built by all. In the boundless metaverse, there is a place where the echo of human destiny wafts, the light of human thought shines, and the power of human creation is released. It reads "Metars". Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the greatest works of art with the most religious, divine and human enlightenment values in human history. Metars will gradually develop into a completely free open world through the joint construction of all residents.

Metars Genesis (MRS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Metars Genesis (MRS) Token Ekonomisi

Metars Genesis (MRS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MRS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

