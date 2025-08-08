MetaShooter (MHUNT) Nedir?

"MetaShooter is the first decentralized blockchain-based hunting metaverse. MetaShooter joins millions of gaming enthusiasts in a community where they can experience realistic hunting and develop many activities with monetization opportunities. MetaShooter is built on Unreal Engine with sharp dynamics and graphics. Main Features: -Experience real hunting: Play in tournaments, multiplayer, and with stunning visuals with VR compatibility -Hunt & Earn: Receive token rewards by hunting trophies, winning tournaments, and more. -Customize & Upgrade: Buy, upgrade hunting equipment and customize your hunter -Develop: Buy hunting lands, build towers, breed NFT dogs, and earn passive income -Explore the open World: Experience various environments, stunning visuals, and realistic dynamics Problems we solve: -Boring and repetitive gameplay -Forced crypto aspect into the game -Lack of visuals and dynamics -Illogical ecosystem -No actual utilization of NFTs -Hunting modernization -Overpromising and not delivering "

MetaShooter (MHUNT) Kaynağı Resmi Websitesi

MetaShooter (MHUNT) Token Ekonomisi

MetaShooter (MHUNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MHUNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!