Metaverse Filipino Worker (MFW) Nedir?

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

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Metaverse Filipino Worker (MFW) Kaynağı Resmi Websitesi

Metaverse Filipino Worker (MFW) Token Ekonomisi

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