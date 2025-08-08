Metaverse Hub (MHUB) Nedir?

Metaverse Hub is here to usher in a new era of NFT/Metaverse centric DeFi experience on Cronos. The native currency of this expanding hub of metaverse is the $MHUB token. $MHUB will be used for everything you do at the CRODEX Metaverse Hub —, assets and artifacts you purchase/sell, participation tickets you’ll acquire and more.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Metaverse Hub (MHUB) Kaynağı Resmi Websitesi

Metaverse Hub (MHUB) Token Ekonomisi

Metaverse Hub (MHUB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MHUB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!