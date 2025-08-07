MetaVirus (MVT) Nedir?

MetaVirus is an innovative Web3 game that blends blockchain technology with immersive gameplay, offering a decentralized, freely traded mobile pet game. With over 17 years of experience in game development and 6 years in the blockchain field, our team brings a wealth of expertise to the table. MetaVirus features an auto-battle pet RPG style with cute Q-version characters, faction battles, union wars, and an infinite growth system. By integrating Free to Play (F2P) and Play to Earn (P2E) models, MetaVirus allows players to earn real value through engaging in-game activities and asset trading.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MetaVirus (MVT) Kaynağı Resmi Websitesi

MetaVirus (MVT) Token Ekonomisi

MetaVirus (MVT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MVT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!