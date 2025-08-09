metavisa (MESA) Nedir?

MetaVisa is a Web 3.0 middleware protocol built on Ethereum with a purpose to decentralize identity and credit systems inside the Metaverse. Through the MetaVisa protocol, users will be able to establish on-chain identity credit records for use across various ecosystems. Such identity displays are essential for transparency and trust in the metaverse, making it easier for DeFi, NFT, GameFi, DAO and other networks to serve their users better. MetaVisa is founded by a strong network and team consisting of Jassem Osseiran, an entrepreneur and consultant in the financial services, alternative investments sector and Silent Unicorn, a venture builder that focuses on building, financing and expanding technology businesses globally.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

metavisa (MESA) Kaynağı Resmi Websitesi

metavisa (MESA) Token Ekonomisi

metavisa (MESA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MESA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!