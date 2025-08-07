MetaYield (MY) Nedir?

Meta Yield (MY) is an innovative DeFi platform that integrates staking, farming, GameFi, and NFTs into a single ecosystem. Users can stake their digital assets to earn passive rewards, participate in farming pools for higher yields, and engage in entertaining blockchain-based games to win MY tokens and exclusive NFTs. The platform also features a diverse NFT marketplace where users can buy, sell, and stake collectible NFTs to gain extra income. MY token serves multiple purposes, including staking, farming, gaming rewards, NFT purchases, transaction fees, and decentralized governance voting, empowering the community to contribute to the platform’s future development.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MetaYield (MY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

MetaYield (MY) Token Ekonomisi

MetaYield (MY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!